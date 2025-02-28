Звезда 80-х приехал в Москву с концертом и отказался пить с русскими

Солист Bad Boys Blue Кевин Маккой выступит с двумя концертами в Москве

Звезда культовой немецкой группы из 80-х Bad Boys Blue Кевин Маккой приехал в столицу России, чтобы дать несколько концертов. Telegram-канал Baza публикует райдер артиста.

По информации источника, Маккой пробудет в столице до середины марта и выступит на двух мероприятиях, одно из которых будет закрытым. Сообщается, что он готов выступить в России за 15 тысяч евро, заказчик также должен оплатить визы, перелет, проживание и трансфер для него и его команды из шести человек.

В райдере у музыкантов указано, что их нельзя кормить комплексными обедами, также они просят выдавать суточные. Журналисты отметили, что в требованиях Маккоя — отсутствие выпивки и запрет на требования выпить с гостями мероприятия.

«Просим оградить артиста от употребления алкоголя с жителями города и гостями мероприятия, в котором он принимает участие. Кевин артист, а не друг-собутыльник», — приводит издание цитату.

Ранее стало известно, что американский рэпер прилетел в Москву и записал трек с российским артистом.