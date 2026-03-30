Названы неочевидные причины вздутия живота

Терапевт Кадер: Причиной вздутия живота может стать питье через соломинку

Британский терапевт Сами Кадер назвал неочевидные причины вздутия живота. Его советом из социальных сетей поделилось издание Mirror.

Самой распространенной причиной вздутия Кадер назвал запор — давление в кишечнике повышается, если регулярно не опорожнять его. «Кроме того, когда вы едите некоторые углеводы, бактерии кишечника расщепляют их с образованием водорода и метана. Это характерно для таких продуктов, как лук, чеснок, фасоль, газированные напитки, сахар, алкоголь, а метан сам по себе замедляет работу кишечника, усугубляя проблему», — добавил он.

Менее очевидными причинам вздутия, продолжил врач, могут стать непереносимость лактозы, фруктозы и глютена. Среди других неожиданных причин этого состояния Кадер указал проглатывание воздуха при питье через соломинку, курение вейпа, чересчур быстрое употребление пищи, злоупотребление газированными напитками, жевание жвачки и гормональный дисбаланс.

