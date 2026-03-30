Названы неочевидные причины вздутия живота

Британский терапевт Сами Кадер назвал неочевидные причины вздутия живота. Его советом из социальных сетей поделилось издание Mirror.
Самой распространенной причиной вздутия Кадер назвал запор — давление в кишечнике повышается, если регулярно не опорожнять его. «Кроме того, когда вы едите некоторые углеводы, бактерии кишечника расщепляют их с образованием водорода и метана. Это характерно для таких продуктов, как лук, чеснок, фасоль, газированные напитки, сахар, алкоголь, а метан сам по себе замедляет работу кишечника, усугубляя проблему», — добавил он.
Менее очевидными причинам вздутия, продолжил врач, могут стать непереносимость лактозы, фруктозы и глютена. Среди других неожиданных причин этого состояния Кадер указал проглатывание воздуха при питье через соломинку, курение вейпа, чересчур быстрое употребление пищи, злоупотребление газированными напитками, жевание жвачки и гормональный дисбаланс.
