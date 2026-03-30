13:27, 30 марта 2026

Россиянин приехал на разборку с ружьем и устроил бойню

В Московской области россиянин сел за стрельбу из ружья на разборке
Владимир Седов
Владимир Седов

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

В Московской области к 13 с половиной годам колонии строгого режима приговорили 45-летнего жителя Ногинска Сергея Корягина, признанного виновным в расправе из хулиганских побуждений. Об этом в Telegram-канале сообщает региональная прокуратура.

По данным следствия, в августе 2022 года друг осужденного попросил его принять участие в разборке их общего знакомого с неизвестными им людьми. На разговор Корягин захватил карабин, который хранил дома незаконно — срок разрешения на хранение истек за два года до этого. Встреча прошла на повышенных тонах и сразу переросла в конфликт. Решив, что приятелю грозит опасность, Корягин схватил оружие и открыл огонь. Один из выстрелов пришелся по кустам, где находился один из нападавших, который полученное ранение не пережил.

Вскоре после этого стрелка задержали.

Ранее в Красноярском крае ревнивый россиянин расстрелял жену и ее нового мужчину

