Устранявший конкурентов через СБУ контрабандист отплатил шпионажем в России

В Харьковской области возбудили дело против отца и сына за шпионаж

В Харьковской области возбудили уголовное дело в отношении контрабандиста Сергея Глуховского из Волчанска и его сына Александра за шпионаж. Об этом сообщает ТАСС.

По данным источника, с начала специальной военной операции (СВО) Глуховские стали работать на Службу безопасности Украины (СБУ), своему куратору они передавали информацию о деятельности административных органов в Волчанске, а также о дислокации и передвижении российских военных. В сентябре 2022 года отец и сын эвакуировались вглубь России и продолжили шпионить за Вооруженными силами России. Спустя два месяца они перебрались на подконтрольную Киеву территорию Харьковской области.

До начала СВО Сергей Глуховский занимался контрабандой алкоголя и табака. Установлено, что уже тогда он сотрудничал с СБУ для устранения бизнес-конкурентов.

