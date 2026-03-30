13:32, 30 марта 2026Силовые структуры

Устранявший конкурентов через СБУ контрабандист отплатил шпионажем в России

В Харьковской области возбудили дело против отца и сына за шпионаж
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

В Харьковской области возбудили уголовное дело в отношении контрабандиста Сергея Глуховского из Волчанска и его сына Александра за шпионаж. Об этом сообщает ТАСС.

По данным источника, с начала специальной военной операции (СВО) Глуховские стали работать на Службу безопасности Украины (СБУ), своему куратору они передавали информацию о деятельности административных органов в Волчанске, а также о дислокации и передвижении российских военных. В сентябре 2022 года отец и сын эвакуировались вглубь России и продолжили шпионить за Вооруженными силами России. Спустя два месяца они перебрались на подконтрольную Киеву территорию Харьковской области.

До начала СВО Сергей Глуховский занимался контрабандой алкоголя и табака. Установлено, что уже тогда он сотрудничал с СБУ для устранения бизнес-конкурентов.

Ранее сообщалось, что в Ростове-на-Дону суд приговорил к 20 годам колонии жителя Запорожской области за подготовку подрыва здания военного комиссариата.

