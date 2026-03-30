13:24, 30 марта 2026

Названо главное препятствие для возвращения принца Гарри в королевскую семью

Олег Парамонов
Фото: Toby Melville / Reuters

Британский биограф Том Бауэр заявил, что принц Гарри мог бы вернуться к обязанностям члена королевской семьи, однако его супруга Меган Маркл никогда на это не согласится. Об этом сообщает издание The Daily Beast.

По мнению Бауэра, сам Гарри с радостью примирится с королевской семьей. Главным препятствием его возвращению он назвал Меган, которая не желает жить в Лондоне. «Меган всегда будет искать повод для жалоб, — заявил Бауэр. — Она всегда чем-то недовольна. Ей не хочется быть частью британской королевской семьи».

Биограф добавил, что королевской семье трудно положиться на Гарри и Меган. Он также считает, что британская публика не примет Меган ни на каких условиях. Поэтому, по его мнению, единственный путь для примирения Гарри с семьей — это развод.

Ранее сообщалось, что представители Карла III и принца Гарри провели тайные переговоры в Лондоне. Встреча старших помощников монарха и его опального сына прошла 9 июля 2025 года в здании Королевской заморской лиги.

