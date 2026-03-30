Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
13:32, 30 марта 2026

ЦБ высказался о росте цен в России

Глава департамента ЦБ Ганган: Динамика цен в России постепенно нормализуется
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

В настоящее время можно говорить о постепенной нормализации динамики роста потребительских цен в России после разгона инфляции в начале года. Об этом заявил глава департамента денежно-кредитной политики (ДКП) Центробанка (ЦБ) Андрей Ганган, его слова приводит «Интерфакс».

Скачок цен в январе, вызванный повышением налога на добавленную стоимость (НДС), руководитель отдела регулятора назвал «разовой историей». В феврале динамика, отметил Ганган, стала постепенно выравниваться. «Рост цен возвращается к более сбалансированной траектории», — констатировал он.

Постепенное замедление инфляции в России стало одной из причин снижения ключевой ставки по итогам мартовского заседания совета директоров ЦБ. Планку понизили на 50 базисных пунктов — с 15,5 до 15 процентов годовых.

Перейти к более активному смягчению ДКП, отмечала глава регулятора Эльвира Набиуллина, мешают инфляционные ожидания, которые остаются на повышенном уровне. В марте показатель увеличился до 13,4 процента, превысив февральский уровень на 0,3 процентных пункта.

Тревогу вселяют в том числе официальная статистика. В начале третьей декады марта темпы роста потребительских цен, по данным Министерства экономического развития, разогнались до 5,83 процента, что оказалось почти в полтора раза выше целевых 4 процентов. На этом фоне Набиуллина пообещала не снижать автоматически ключевую ставку на следующих заседаниях руководства ЦБ.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok