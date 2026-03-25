Рост цен в России ускорился

Минэк: Годовая инфляция в России разогналась до 5,83 процента на 23 марта

С 17 по 23 марта годовая инфляция в России разогналась до 5,83 процента, что оказалось заметно выше установленного Центробанком (ЦБ) таргета. Об этом сообщается в еженедельном обзоре Министерства экономического развития (Минэка).

В продовольственном сегменте темпы роста цен за отчетный период ускорились до 0,07 процента после прироста на 0,05 процента с 11 по 16 марта. Стоимость плодоовощной продукции за это время увеличилась в среднем на 0,03 процента, а на остальные продукты питания — на 0,08 процента.

Что касается непродовольственного сегмента, то там недельная инфляция составила 0,2 процента. В секторе услуг, в свою очередь, темпы роста цен достигли 0,3 процента, констатировали в министерстве.

По итогам прошлого года инфляция в России замедлилась до 5,6 процента. Однако в самом начале 2026-го на внутреннем рынке зафиксировали очередной скачок цен. Подобной динамике во многом поспособствовало повышение налога на добавленную стоимость (НДС) с 20 до 22 процентов. На этом фоне инфляционные ожидания россиян остались на повышенном уровне, несмотря на снижение ключевой ставки. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина назвала этот фактор одним из главных барьеров для более активного смягчения денежно-кредитной политики.

