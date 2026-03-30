Путешествия
13:36, 30 марта 2026Путешествия

Блогерша попалась в аэропорту Европы с 17 пакетами каннабиса в багаже

Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: @ecrampsie444

Побывавшая в Таиланде шотландская блогерша села на самолет с 17 пакетами каннабиса в багаже и попалась в Европе. Об этом сообщает Daily Mail.

По данным источника, инцидент произошел в апреле 2025 года, однако подробности из судебного разбирательства появились недавно. 23-летняя Элли Крэмпси из Глазго возвращалась из Азии домой рейсом Air France со стыковкой в Париже, Франция. Во время досмотра сотрудники службы безопасности аэропорта открыли ее чемодан и обнаружили в нем свертки с наркотиком растительного происхождения стоимостью от 152,2 тысячи до 200 тысяч долларов (от 12,4 миллиона до 16,3 миллиона рублей).

Туристку уличили в контрабанде и завели на нее уголовное дело. В зале суда она признала вину.

Ранее 80-летнего туриста задержали с чемоданом наркотиков на 22 миллиона рублей. Мужчина попался в воздушной гавани Чили.

