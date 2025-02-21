Американский рэпер прилетел в Москву и записал трек с российским артистом

Рэпер Desiigner из США записал совместный трек с Эльдаром Джараховым

Американский рэпер Desiigner прилетел в Москву, чтобы дать концерт в столичном клубе и записать совместную композицию с российским коллегой Эльдаром Джараховым. Об этом последний написал в Telegram-канале.

«С Дизайнером фит нарисовался, а вы что, не рады?» (авторская орфография сохранена — прим. ред.) — написал Джарахов.

Американская звезда также сообщила, что композиция записана. Однако имя и фамилию нового друга Desiigner произнести не смог, назвав его «Эл Джалаков». Видео с интервью рэпера опубликовала радиостанция «Studio 21».

Ранее стало известно, что Desiigner станет хедлайнером вечеринки в Москве.