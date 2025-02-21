Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
20:14, 21 февраля 2025Культура

Американский рэпер прилетел в Москву и записал трек с российским артистом

Рэпер Desiigner из США записал совместный трек с Эльдаром Джараховым
Андрей Шеньшаков

Фото: Ricky Fitchett / Globallookpress.com

Американский рэпер Desiigner прилетел в Москву, чтобы дать концерт в столичном клубе и записать совместную композицию с российским коллегой Эльдаром Джараховым. Об этом последний написал в Telegram-канале.

«С Дизайнером фит нарисовался, а вы что, не рады?» (авторская орфография сохранена — прим. ред.) — написал Джарахов.

Американская звезда также сообщила, что композиция записана. Однако имя и фамилию нового друга Desiigner произнести не смог, назвав его «Эл Джалаков». Видео с интервью рэпера опубликовала радиостанция «Studio 21».

Ранее стало известно, что Desiigner станет хедлайнером вечеринки в Москве.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Россия может уступить часть из замороженных на Западе 300 миллиардов долларов. Их предлагают потратить на восстановление Украины

      Песков прокомментировал переговоры России и США

      Переспавшая с 1000 мужчинами порномодель опровергла слухи о своей беременности

      Россиянин Рублев вышел в финал турнира ATP в Дохе

      Названы опасные последствия употребления сладких напитков

      «Манжерок» займется подготовкой студентов для туристической отрасли

      Третья жена бывшего мужа Бородиной похвасталась новым домом

      В Киеве назвали нереалистичной идею отправки европейских войск на Украину

      Стало известно о возможном визите Трампа в Москву на 9 мая

      Трамп пообещал принять телефонный звонок от Зеленского

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше