Сильный шок пережил игрок в русскую рулетку

«МК»: В Москве мужчина пострадал во время игры в «русскую рулетку»

В Москве 34-летний мужчина пострадал во время игры в «русскую рулетку». Об этом сообщает «МК».

По данным издания, инцидент произошел ночью 30 марта на улице 3-я Рыбинская на востоке столицы. Приятели выпивали в квартире, но решили прибавить дополнительный градус веселью. Хозяин предложил гостям сыграть в «русскую рулетку» и достал травматический револьвер.

Игру он начал с себя. С первой попытки пуля попала ему в голову, но, к большой удаче игрока, прошла по касательной. Мужчина отделался незначительными ранами и сильным шоком.

Правоохранительные органы проводят проверку по факту случившегося.

