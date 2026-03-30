13:27, 30 марта 2026

Сильный шок пережил игрок в русскую рулетку

«МК»: В Москве мужчина пострадал во время игры в «русскую рулетку»
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

В Москве 34-летний мужчина пострадал во время игры в «русскую рулетку». Об этом сообщает «МК».

По данным издания, инцидент произошел ночью 30 марта на улице 3-я Рыбинская на востоке столицы. Приятели выпивали в квартире, но решили прибавить дополнительный градус веселью. Хозяин предложил гостям сыграть в «русскую рулетку» и достал травматический револьвер.

Игру он начал с себя. С первой попытки пуля попала ему в голову, но, к большой удаче игрока, прошла по касательной. Мужчина отделался незначительными ранами и сильным шоком.

Правоохранительные органы проводят проверку по факту случившегося.

Ранее сообщалось, что в Ростовской области возбудили уголовное дело по факту стрельбы по 15-летнему юноше.

