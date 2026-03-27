Ребенку прострелили живот в российском регионе

В Ростовской области ребенку прострелили живот, возбуждено дело

В Ростовской области возбудили уголовное дело по факту стрельбы по 15-летнему юноше. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

По версии следствия, в станице Каргинская мужчина во дворе своего домовладения увидел двух незнакомых детей и, думая, что это они бросали камни по крыше его гаража, выстрелил в них из пневматической винтовки. Таким образом хозяин хотел напугать несовершеннолетних, однако пуля попала в одного из них.

Потерпевшего госпитализировали, ему провели операцию и достали пулю из брюшной полости. Стрелявшему назначили запрет определенных действий.

Ранее сообщалось, что напавшего на полицейского рецидивиста осудили на 17 лет в Саратове.