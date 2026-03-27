16:01, 27 марта 2026Силовые структуры

Ребенку прострелили живот в российском регионе

В Ростовской области ребенку прострелили живот, возбуждено дело
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: СУ СК РФ по Ростовской области

В Ростовской области возбудили уголовное дело по факту стрельбы по 15-летнему юноше. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

По версии следствия, в станице Каргинская мужчина во дворе своего домовладения увидел двух незнакомых детей и, думая, что это они бросали камни по крыше его гаража, выстрелил в них из пневматической винтовки. Таким образом хозяин хотел напугать несовершеннолетних, однако пуля попала в одного из них.

Потерпевшего госпитализировали, ему провели операцию и достали пулю из брюшной полости. Стрелявшему назначили запрет определенных действий.

Ранее сообщалось, что напавшего на полицейского рецидивиста осудили на 17 лет в Саратове.

    Последние новости

    Израиль обратился к Ирану после атак КСИР

    Посол Чехии «вызван на ковер» после нападения на Русский дом

    Игровые консоли значительно подорожают

    Лисовец перечислил россиянкам самые модные юбки на весну

    В правительстве России смирились с замедлением роста экономики

    Отпущенный из России заключенный рассказал о мобилизации на Украине

    Известному телеведущему сделали срочную операцию на сердце

    Заваленный пачками денег и наркотиков банкетный стол показала на видео ФСБ

    Стало известно о резком падении в России спроса на гадалок из-за ChatGPT

    Раскрыто состояние получившей ранения от футболиста-сталкера москвички

    Все новости
