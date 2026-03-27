Напавшего на полицейского рецидивиста осудили на 17 лет в российском регионе

В Саратове суд приговорил рецидивиста к 17 годам за нападение на полицейского

Саратовский областной суд приговорил 36-летнего жителя к 17 годам заключения за нападение с ножом на сотрудника полиции. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональной прокуратуре.

Следствие и суд установили, что с мая 2023 года по сентябрь 2024-го мужчина, находясь под административным надзором, демонстративно нарушал решения судов — игнорировал визиты в полицию на регистрацию, покидал дом и регион, находился на улицах под воздействием наркотиков.

Вечером 18 апреля 2025 года он оказался у железнодорожного переезда в Пугачеве и, когда его попытались задержать, оказал сопротивление. Мужчина нанес полицейскому несколько ножевых ранений и пытался убежать, его действия пресек другой полицейский. Пострадавшему потребовалась медицинская помощь.

Также установлено, что в июне 2024 года мужчина в интернете купил мефедрон и носил с собой.

