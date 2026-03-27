Сотрудника кофейни посадили на 20 лет за попытки отравить российских военных

Южный окружной военный суд приговорил 24-летнего жителя Ставрополя к 20 годам заключения за попытку отравить российских военных. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре Ставропольского края.

Следствие и суд установили, что с апреля 2023 года по август 2024-го молодой человек, работая в кофейне в Ставрополе, неоднократно подливал ядовитое вещество в напитки военным. Так он пытался их отравить в интересах запрещенной в России организации.

Также фигурант собирал и отправлял кураторам сведения о местоположении войсковых частей и административных объектов. Выяснилось, что он пытался привлечь к своей деятельности еще двух знакомых и в соцсетях опубликовал комментарий с призывами к экстремизму.

Молодого человека признали виновным по статьям о госизмене, участии в деятельности террористической организации, склонении лица к совершению преступления и публичных призывах в интернете к осуществлению экстремистской деятельности.

Ранее сообщалось, что в Челябинске жителя заподозрили в хищении выплат детям бойца СВО.

