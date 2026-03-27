Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
12:57, 27 марта 2026

Сотрудника кофейни посадили на 20 лет за попытки отравить российских военных

Сотрудника кофейни посадили на 20 лет за попытки отравить российских военных
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Южный окружной военный суд приговорил 24-летнего жителя Ставрополя к 20 годам заключения за попытку отравить российских военных. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре Ставропольского края.

Следствие и суд установили, что с апреля 2023 года по август 2024-го молодой человек, работая в кофейне в Ставрополе, неоднократно подливал ядовитое вещество в напитки военным. Так он пытался их отравить в интересах запрещенной в России организации.

Также фигурант собирал и отправлял кураторам сведения о местоположении войсковых частей и административных объектов. Выяснилось, что он пытался привлечь к своей деятельности еще двух знакомых и в соцсетях опубликовал комментарий с призывами к экстремизму.

Молодого человека признали виновным по статьям о госизмене, участии в деятельности террористической организации, склонении лица к совершению преступления и публичных призывах в интернете к осуществлению экстремистской деятельности.

Ранее сообщалось, что в Челябинске жителя заподозрили в хищении выплат детям бойца СВО.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok