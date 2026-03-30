Брюки в стиле 70-х вновь стали трендом

Vogue: Брюки в полоску и джинсы в стиле бохо-шик из 70-х вновь стали трендом

Редакторы журнала Vogue назвали четыре модели брюк из 1970-х годов, которые вновь стали трендом весной. Материал появился на сайте издания.

В моду вернулись расклешенные брюки из струящихся синтетических тканей нейтральных оттенков, которые в том числе включил в новую коллекцию бренд Ralph Lauren. В то же время популярными оказались джинсы в стиле бохо-шик, ставшие символом «Лета любви» — кульминации развития субкультуры хиппи. К

роме того, в список вошли брюки классического кроя с высокой талией и полосатые расклешенные брюки.

В марте сообщалось, что популярные в 1990-х годах юбки вернутся в моду весной 2026 года.