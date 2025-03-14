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09:38, 14 марта 2025Ценности

Звезда «Очень странных дел» в прозрачном наряде появилась на публике вместе с мужем

Мария Винар

Фото: XNY / Star Max / GC Images / Getty Images

Британская актриса и модель Милли Бобби Браун в откровенном наряде появилась на публике со своим мужем, сыном рок-музыканта Джона Бон Джови Джейком Бон Джови. Соответствующие снимки публикует Page Six.

21-летнюю звезду популярного телесериала «Очень странные дела» заметили в Нью-Йорке в компании супруга. Знаменитость предстала перед камерами в остроносых туфлях и прозрачном облегающем платье черного цвета, сквозь ткань которого просвечивали трусы средней посадки. При этом на размещенных кадрах видно, что изделие было оформлено глубоким декольте и мехом.

Ее 22-летний избранник, в свою очередь, предпочел черную куртку из ассортимента люксового бренда Louis Vuitton и джинсы. Кроме того, на нем были коричневые замшевые ботинки.

Ранее сообщалось, что Милли Бобби Браун снялась без штанов для рекламы собственного бренда Florence by mills fashion.

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