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13:22, 15 марта 2025Бывший СССР

Армия России нанесла удары по производству беспилотников ВСУ

Минобороны РФ сообщило об ударах по производству беспилотников и аэродромам ВСУ
Мария Винар
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: STRINGER / Reuters

Армия России нанесла удары по производству беспилотников и аэродромам Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщило журналистам Минобороны России в ежедневном брифинге.

Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками, а также артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации были нанесены удары по объектам аэродромной инфраструктуры, цехам производства беспилотных летательных аппаратов и складам боеприпасов. Кроме того, уничтожены техника вооруженных формирований ВСУ, иностранные наемники и объекты энергетики, которые обеспечивали работу военно-промышленного комплекса Украины.

Ранее сообщалось, что группа из пяти украинских пограничников добровольно сдалась в плен бойцам группировки войск «Запад» ВС РФ в Харьковской области на купянском направлении.

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