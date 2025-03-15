Минобороны РФ сообщило об ударах по производству беспилотников и аэродромам ВСУ

Армия России нанесла удары по производству беспилотников и аэродромам Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщило журналистам Минобороны России в ежедневном брифинге.

Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками, а также артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации были нанесены удары по объектам аэродромной инфраструктуры, цехам производства беспилотных летательных аппаратов и складам боеприпасов. Кроме того, уничтожены техника вооруженных формирований ВСУ, иностранные наемники и объекты энергетики, которые обеспечивали работу военно-промышленного комплекса Украины.

Ранее сообщалось, что группа из пяти украинских пограничников добровольно сдалась в плен бойцам группировки войск «Запад» ВС РФ в Харьковской области на купянском направлении.