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01:02, 15 марта 2025Бывший СССР

Группа украинских пограничников добровольно сдалась в плен

РИА Новости: Пять украинских пограничников сдались в плен в Харьковской области
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Группа из пяти украинских пограничников добровольно сдалась в плен бойцам группировки войск «Запад» ВС РФ в Харьковской области на купянском направлении. Об этом сообщает РИА Новости.

Уточняется, что пять украинских пограничников сдались в плен у населенного пункта Красное Первое. Они принадлежали третьему погранотряду ГПС Украины.

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Ранее в Курской области за сутки сдались в плен 12 бойцов ВСУ. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России в ходе ежедневного брифинга о ситуации в регионе.

Ранее президент России Владимир Путин призвал украинские власти приказать ВСУ сдаться в плен в Курской области. В свою очередь зампред Совбеза России Дмитрий Медведев сообщил, что Путин гарантировал жизнь украинским солдатам в Курской области, если они сложат оружие.

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