РИА Новости: Пять украинских пограничников сдались в плен в Харьковской области

Группа из пяти украинских пограничников добровольно сдалась в плен бойцам группировки войск «Запад» ВС РФ в Харьковской области на купянском направлении. Об этом сообщает РИА Новости.

Уточняется, что пять украинских пограничников сдались в плен у населенного пункта Красное Первое. Они принадлежали третьему погранотряду ГПС Украины.

Ранее в Курской области за сутки сдались в плен 12 бойцов ВСУ. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России в ходе ежедневного брифинга о ситуации в регионе.

Ранее президент России Владимир Путин призвал украинские власти приказать ВСУ сдаться в плен в Курской области. В свою очередь зампред Совбеза России Дмитрий Медведев сообщил, что Путин гарантировал жизнь украинским солдатам в Курской области, если они сложат оружие.