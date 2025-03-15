Автомобиль влетел в пешеходов в центре Москвы

Автомобиль влетел в пешеходов на автобусной остановке в центре Москвы

Легковой автомобиль влетел в группу людей на автобусной остановке в центре Москвы. Об этом сообщает Shot.

Происшествие случилось около восьми вечера на Кожевнической улице. Там столкнулись две легковушки, в результате одна из них влетела в остановку с людьми. По предварительным данным, пострадали пять человек, на месте работают экстренные службы.

По данным Mash, двое пострадавших доставлены в больницу в состоянии средней степени тяжести.

Ранее, в ноябре, сообщалось, что на Новослободской улице в центре Москвы автомобилист вылетел на тротуар. На месте очевидцы заметили сотрудников полиции и бригаду скорой медицинской помощи.