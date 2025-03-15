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22:24, 15 марта 2025Мир

Британии и Франции посоветовали прислушаться к одному совету Трампа

Пушков посоветовал Британии и Франции прислушаться к словам Трампа о задирах
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Shatokhina Natalia / Globallookpress.com

Франции и Великобритании следует обратить внимание на призыв президента США Дональда Трампа не задирать тех, кто гораздо больше тебя. Об этом написал член Совета Федерации Алексей Пушков в своем Telegram-канале.

«Разумно. Это относится также к Британии и Франции», — прокомментировал он совет американского лидера.

Ранее Трамп заявил, что Украине не стоило задираться с Россией, которая крупнее ее. Он также отметил, что Киеву не помогла военная и финансовая помощь США.

До этого президент России Владимир Путин поблагодарил Трампа за внимание к урегулированию украинского конфликта и выразил готовность созвониться с ним, чтобы обсудить идею перемирия на Украине.

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