Бывший замгубернатора Брянской области заключен под стражу

Бывшего замгубернатора Брянской области Тимошенко заключили под стражу

Бывшего замгубернатора Брянской области отправили под стражу до 13 мая. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции региона в своем Telegram-канале.

Сергея Тимошенко задержали в пятницу, 14 марта, его подозревают в получении взятки. 15 марта суд избрал ему меру пресечения в виде ограничения свободы до 13 мая 2025 года. Его заключили под стражу.

В отношении Тимошенко возбудили дело по части 6 статьи 290 УК РФ («Получение взятки»). По версии следствия, Тимошенко, который в 2019-2021 годах курировал в Брянской области строительство и капитальный ремонт по государственным и муниципальным контрактам социально значимых объектов, получил взятки от предпринимателей. Деньги ему передавали посредники. Следствие предполагает, что в общей сложности замгубернатора получил более четырех миллионов рублей. Взамен он обещал подрядчикам покровительство и содействие в заключении новых госконтрактов.

Обвинение Тимошенко пока не предъявлено.

Ранее сообщалось, что Московский суд и следствие приняли решение наложить арест на имущество и активы бывшего заместителя министра обороны Тимура Иванова, общая стоимость которых превышает 2,5 миллиарда рублей. В этот перечень вошли в том числе банковские счета, раритетные автомобили, мотоциклы, коллекция дорогостоящих часов и недвижимость.