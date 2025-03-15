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14:46, 15 марта 2025Россия

Бывший замгубернатора Брянской области заключен под стражу

Бывшего замгубернатора Брянской области Тимошенко заключили под стражу
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Игорь Зарембо / РИА Новости

Бывшего замгубернатора Брянской области отправили под стражу до 13 мая. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции региона в своем Telegram-канале.

Сергея Тимошенко задержали в пятницу, 14 марта, его подозревают в получении взятки. 15 марта суд избрал ему меру пресечения в виде ограничения свободы до 13 мая 2025 года. Его заключили под стражу.

В отношении Тимошенко возбудили дело по части 6 статьи 290 УК РФ («Получение взятки»). По версии следствия, Тимошенко, который в 2019-2021 годах курировал в Брянской области строительство и капитальный ремонт по государственным и муниципальным контрактам социально значимых объектов, получил взятки от предпринимателей. Деньги ему передавали посредники. Следствие предполагает, что в общей сложности замгубернатора получил более четырех миллионов рублей. Взамен он обещал подрядчикам покровительство и содействие в заключении новых госконтрактов.

Обвинение Тимошенко пока не предъявлено.

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