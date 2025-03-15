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11:35, 15 марта 2025Интернет и СМИ

Доктор Мясников вспомнил о доходящих до абсурда врачах из США

Доктор Мясников заявил, что врачи в США боятся найти неизвестные новообразования
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Врач и телеведущий Александр Мясников, учившийся и работавший в США, рассказал в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1», что американские доктора могут доходить до абсурда в работе. Выпуск, в котором специалист поделился воспоминаниями, доступен на платформе «Смотрим».

Мясников рассказал, что врачи из США боятся найти на обследованиях неизвестные новообразования. По его словам, однажды он увидел, как во время компьютерной или магнитно-резонансной томографии печени пациента американский медик специально закрыл часть, где отобразилась бы почка. Когда доктор спросил, для чего это делается, ему объяснили, что во время такого обследования есть риск обнаружить проблемы не с тем органом, который исследуют.

«"Нам сказали посмотреть печень? Мы смотрим печень. Если я что-то увижу в почке — мне оно не надо". (...) Говорю, доходит до абсурда, но в этом есть определенная истина», — порассуждал Мясников. Врач добавил, что в случае, если врач в США найдет неизвестную опухоль и не объяснит природу ее происхождения пациенту, то тот может подать на медика в суд.

Ранее Мясников сравнил прием врача в США и в России. По словам доктора, в обеих странах медицинским специалистам отводится мало времени на прием.

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