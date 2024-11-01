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11:42, 1 ноября 2024Интернет и СМИ

Доктор Мясников сравнил прием у врача в России и США

Врач Мясников: и в США, и в России у врачей мало времени на прием пациента
Мария Большакова

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» сравнил, как проходит прием у врача в России и в США. Выпуск передачи доступен на платформе «Смотрим».

По словам Мясникова, многие российские пациенты жалуются, что на прием у врача отводится всего 12 минут. Он рассказал, что в Соединенных Штатах у специалистов тоже мало времени на прием больного. «Думаете, в Америке больше времени на прием дается? Ты в Америке за смену смотришь 50-55 человек», — заявил он.

Доктор уточнил, что американские врачи ходят по кабинетам и работают с несколькими пациентами одновременно. «И ты вот так вот циркулируешь и смотришь. А куда деваться-то? Деваться некуда», — заключил он.

Ранее Мясников предупредил тех, кто храпит, о риске развития одной болезни. По его словам, у «злостных храпунов» может быть язва желудка.

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