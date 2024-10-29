Доктор Мясников предупредил «злостных храпунов» о риске развития одной болезни

Врач Мясников заявил, что храп повышает риск развития язвы желудка

Врач и телеведущий Александр Мясников предупредил тех, кто храпит и задерживает дыхание во сне, о риске развития одной болезни. Об этом он написал в Telegram-канале.

В публикации, посвященной язве желудка, доктор перечислил факторы, повышающие риск развития заболевания. К таковым он отнес генетическую предрасположенность, курение и стресс. «Алкоголь, апноэ сна (злостные храпуны), ковид», — добавил доктор.

При этом врач подчеркнул, что кофе, вопреки распространенным представлениям, не относится к продуктам, провоцирующим язву.

До этого Мясников предупредил россиян об опасных последствиях храпа. Он заявил, что у людей с этой проблемой может повышаться давление и уровень сахара в крови. Также, по словам врача, у храпящих мужчин могут возникать проблемы с потенцией.

Ранее врач и телеведущая Елена Малышева раскрыла связь нарушений зрения и слепоты. Она отметила, что у тех, кто храпит, риск ослепнуть увеличивается в 11 раз.