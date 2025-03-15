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19:02, 15 марта 2025Россия

Драка за бесплатные обои в Дагестане попала на видео

Mash: Посетительницы магазина в Дагестане подрались из-за бесплатных обоев
Лилиана Набиуллина (редактор)

В магазине «Парк Обоев» в Дербенте (Дагестан) покупательницы подрались из-за бесплатных обоев. Случившееся попало на видео, которое опубликовал Telegram-канал Mash.

На кадрах видно, как люди в толпе, состоящей преимущественно из женщин, кричат и расталкивают друг друга, пытаясь пробиться к рулонам обоев, лежащим в центре. Одна из женщин в ходе потасовки приземляется на пол с рулоном в руках.

По данным канала, стоимость одного такого рулона составляла один рубль. Однако количество рулонов, судя по всему, было ограничено. Также в одной из бочек находились бесплатные обои.

Ранее стало известно о драке на концерте Валерия Меладзе в Эстонии. Одна из слушательниц встала со своего места и принялась танцевать под песню «Небеса», тем самым закрыв обзор другой девушке. Последней это не понравилось, и все закончилось потасовкой.

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