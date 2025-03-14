Концерт Меладзе в Эстонии закончился дракой

Зрители подрались на концерте певца Валерия Меладзе в Эстонии

Зрители устроили драку на концерте певца Валерия Меладзе в Эстонии. Видео инцидента публикует Telegram-канал «Страсти».

Выступление артиста состоялось в Таллине 11 марта. Сообщается, что одна из зрительниц встала со своего места и начала танцевать, услышав хит Меладзе «Небеса». Это вызвало недовольство другой поклонницы, не видевшей сцену из-за танцующей девушки. После словесной перепалки фанатки певца подрались.

Ранее сообщалось, что Меладзе получил несколько штрафов за нарушение правил дорожного движения во время тайного визита в Москву перед мировым туром. Артист трижды превысил скорость в столице — на Можайском шоссе, на Варшавском шоссе и рядом с гостиницей «Украина».