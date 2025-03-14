Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
15:04, 14 марта 2025Культура

Концерт Меладзе в Эстонии закончился дракой

Зрители подрались на концерте певца Валерия Меладзе в Эстонии
Ольга Коровина

Зрители устроили драку на концерте певца Валерия Меладзе в Эстонии. Видео инцидента публикует Telegram-канал «Страсти».

Выступление артиста состоялось в Таллине 11 марта. Сообщается, что одна из зрительниц встала со своего места и начала танцевать, услышав хит Меладзе «Небеса». Это вызвало недовольство другой поклонницы, не видевшей сцену из-за танцующей девушки. После словесной перепалки фанатки певца подрались.

Ранее сообщалось, что Меладзе получил несколько штрафов за нарушение правил дорожного движения во время тайного визита в Москву перед мировым туром. Артист трижды превысил скорость в столице — на Можайском шоссе, на Варшавском шоссе и рядом с гостиницей «Украина».

    Обсудить
    Последние новости

    В Одессе убит участник поджога Дома профсоюзов. Он громил советские памятники и предлагал ввести в школах предмет «Русофобия»

    Еще один немецкий автогигант приготовился к обрушению прибыли

    Генсек НАТО оценил возможность прекращения боевых действий на Украине

    Последствия введения новых ограничений на выдачу ипотеки в России оценили

    Бывший сожитель избил россиянку и под угрозой расправы вымогал два миллиона рублей

    Лукашенко отправил чиновников походить по говну

    Стало известно еще об одном задержании в российском медицинском университете

    Трамп пообещал избавить Россию от бардака Байдена

    В России назвали необходимую для восстановления курских сел зону безопасности

    Бывшего замгубернатора российского региона заподозрили в получении 4 миллионов рублей

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше