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09:28, 13 марта 2025Культура

Меладзе оштрафовали за нарушение ПДД во время тайного визита в Москву

Певец Меладзе получил штрафы за нарушение ПДД во время тайного визита в Москву
Ольга Коровина

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Певец Валерий Меладзе получил несколько штрафов за нарушение правил дорожного движения (ПДД) во время своего визита в Москву. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным источника, артист трижды превысил скорость в столице — на Можайском шоссе, на Варшавском шоссе и рядом с гостиницей «Украина». Кроме того, автомобиль Меладзе остановился в неположенном месте. В общей сложности певец получил штрафы на семь тысяч рублей и оплатил их перед отлетом в Азербайджан.

Известно, что в конце февраля музыкант тайно приезжал в Москву, чтобы решить вопросы по бизнесу. Исполнителя заметили в столичном аэропорту Шереметьево — он направлялся на выступление в Баку, которое прошло 28 февраля. На данный момент Меладзе отказывается от корпоративов в России, ссылаясь на «сумасшедший» график.

Ранее сообщалось, что у сбившего женщину певца Александра Буйнова обнаружилось 172 штрафа за нарушение правил ПДД на общую сумму 158 тысяч рублей.

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