Две европейские страны понадеялись на возвращение российского газа

Bloomberg: Германия и Словакия ждут возобновление поставок газа из России

Германия и Словакия надеются на возобновление поставок газа из России. Об этом пишет агентство Bloomberg.

Эксперты отмечают, что нарастающие ценовое давление ставит под сомнение полный отказ европейцев от российских энергоносителей. Так, многим немецким промышленным предприятиям стало сложнее конкурировать из-за дорогого газа, и они надеются на возвращение дешевого газа из России. Схожую позицию занимает и Словакия, которая традиционно зависела от российского топлива.

По мнению специалистов, так проявляются экономические последствия энергетического кризиса, который длится в Европе уже третий год. Дополнительно ситуация усугубляется пережитой аномально холодной зимой — уровень заполненности европейских газохранилищ резко упал, а возобновляемой энергии не удалось произвести в нужных объемах.

В Bloomberg предупреждают, что подготовка к предстоящей зиме будет трудной и дорогой. Поэтому любое увеличение запасов газа стало бы заметным облегчением для европейского рынка. Однако многие аналитики убеждены, что возвращение к прежним объемам поставок российского газа в ЕС невозможно. Виной тому озвученные планы Евросоюза полностью отказаться от топлива из России к 2027 году из-за сложившейся геополитической ситуации и проблем с газотранспортной инфраструктурой.