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13:30, 15 марта 2025Силовые структуры

Двое россиян систематически насиловали младшую сестру в течение 7 лет и попали под суд

Под Воронежем два брата насиловали сестру в течение 7 лет и попали под суд
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Константин Кокошкин / Коммерсантъ

В городе Боброве Воронежской области два брата систематически насиловали младшую сестру и попали под суд. Девушка подвергалась растлению в течение семи лет, сообщает издание Baza в Telegram-канале.

По данным следователей, насиловать и развращать родственницу 22-летний Александр и 20-летний Виталий начали в 2017 году, когда девушке было 14 лет. Все происходило у них дома вплоть до 2024 года. Уточняется, что братья применяли насилие и угрожали сестре, поэтому та ничего не рассказывала.

Сейчас, по данным Baza, насильников задержали. В отношении мужчин возбудили уголовное дело по статьям «Изнасилование» и «Насильственные действия сексуального характера».

Ранее житель Липецкой области получил 21 год колонии за изнасилование 11-летней дочери. В результате его действий девочка забеременела.

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