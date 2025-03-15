Двое россиян систематически насиловали младшую сестру в течение 7 лет и попали под суд

Под Воронежем два брата насиловали сестру в течение 7 лет и попали под суд

В городе Боброве Воронежской области два брата систематически насиловали младшую сестру и попали под суд. Девушка подвергалась растлению в течение семи лет, сообщает издание Baza в Telegram-канале.

По данным следователей, насиловать и развращать родственницу 22-летний Александр и 20-летний Виталий начали в 2017 году, когда девушке было 14 лет. Все происходило у них дома вплоть до 2024 года. Уточняется, что братья применяли насилие и угрожали сестре, поэтому та ничего не рассказывала.

Сейчас, по данным Baza, насильников задержали. В отношении мужчин возбудили уголовное дело по статьям «Изнасилование» и «Насильственные действия сексуального характера».

Ранее житель Липецкой области получил 21 год колонии за изнасилование 11-летней дочери. В результате его действий девочка забеременела.

