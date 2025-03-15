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13:18, 15 марта 2025Мир

Экс-помощник Буша высказался о границе между Россией и НАТО

Экс-помощник Буша Грэм: Стало очевидно, какой будет граница между Россией и НАТО
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Radovan Stoklasa / Reuters

В настоящее время стало очевидно, какой будет граница между Россией и Североатлантическим альянсом. Об этом заявил бывший помощник экс-президента США Джорджа Буша-младшего Томас Грэм в интервью РБК.

«Стало ясно, какой будет граница между Россией и НАТО. И это будет линия, проведенная от Баренцева моря, через Балтийское море до Черного моря», — отметил эксперт.

По его мнению, стремление альянса к расширению снизится как из-за урегулирования украинского конфликта, так и из-за «более широкой дискуссии о европейском единстве». Грэм добавил, что вне НАТО осталось мало стран Европы. Он допустил вхождение в блок ряда государств на Балканах, но подчеркнул, что Украина «почти наверняка никогда» не станет членом НАТО.

Ранее генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что вступление Украины в Североатлантический альянс больше не стоит на повестке дня.

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