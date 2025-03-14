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15:37, 14 марта 2025Мир

Генсек НАТО окончательно определился с членством Украины в альянсе

Генсек Рютте: Вступление Украины в НАТО больше не рассматривается
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Antti Aimo-Koivisto / MAGO / Globallookpress.com

Вступление Украины в Североатлантический альянс больше не стоит на повестке дня. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в интервью агентству Bloomebrg TV.

«Да», — ответил генсек альянса в ответ на вопрос ведущего о том, действительно ли президент США Дональд Трамп «снимает со стола переговоров вопрос о вступлении Украины в военный блок».

Ранее советник американского лидера по национальной безопасности Майк Уолтц заявил, что США допускают закрепление за Россией Крыма, а также новых территорий страны в рамках соглашения о мирном урегулировании конфликта на Украине. Он также подчеркнул, что сейчас нет окончательного варианта соглашения и все стороны рассматривают самые разные варианты. Однако он добавил, что в ходе переговоров исключается возможность вхождения Украины в НАТО.

13 марта помощник президента России по международным делам Юрий Ушаков заявил, что Москва и Вашингтон выступают против вступления Украины в Североатлантический альянс.

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