Генсек НАТО окончательно определился с членством Украины в альянсе

Генсек Рютте: Вступление Украины в НАТО больше не рассматривается

Вступление Украины в Североатлантический альянс больше не стоит на повестке дня. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в интервью агентству Bloomebrg TV.

«Да», — ответил генсек альянса в ответ на вопрос ведущего о том, действительно ли президент США Дональд Трамп «снимает со стола переговоров вопрос о вступлении Украины в военный блок».

Ранее советник американского лидера по национальной безопасности Майк Уолтц заявил, что США допускают закрепление за Россией Крыма, а также новых территорий страны в рамках соглашения о мирном урегулировании конфликта на Украине. Он также подчеркнул, что сейчас нет окончательного варианта соглашения и все стороны рассматривают самые разные варианты. Однако он добавил, что в ходе переговоров исключается возможность вхождения Украины в НАТО.

13 марта помощник президента России по международным делам Юрий Ушаков заявил, что Москва и Вашингтон выступают против вступления Украины в Североатлантический альянс.