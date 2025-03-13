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14:11, 13 марта 2025Бывший СССР

Ушаков высказался о возможности вступления Украины в НАТО

Ушаков: Россия и США выступают против вступления Украины в НАТО
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Россия и США выступают против вступления Украины в НАТО. Об этом ведущей ВГТРК Ольге Скабеевой заявил помощник президента России Юрий Ушаков, его слова опубликованы в Telegram-канале журналистки.

«Американцы и мы считаем, что о НАТО речь не может идти в контексте украинского урегулирования и в контексте будущего Украины», — рассказал он.

Представитель Кремля также заявил, что временное перемирие между Москвой и Киевом, предложенное Вашингтоном, станет временной передышкой для украинских военных. Он подчеркнул, что целью России в урегулировании конфликта является достижение долгосрочного мира.

Ранее в Саудовской Аравии состоялись переговоры между делегациями Украины и США, в рамках которых было предложено организовать немедленное прекращение огня сроком на 30 дней. Киев выразил готовность принять инициативу, а США немедленно отменили паузу в обмене разведданными с Украиной.

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