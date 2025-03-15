Экс-помощник президента США назвал возможную линию перемирия на Украине

Экс-помощник Буша Грэм назвал возможную линию перемирия на Украине

Линия перемирия на Украине должна стать предметом переговоров, прежде чем режим прекращения огня на Украине начнет действовать. Об этом заявил экс-помощник бывшего президента США Джорджа Буша-младшего Томас Грэм в интервью РБК.

«Я абсолютно уверен, что позиция Украины будет заключаться в том, что эта линия должна проходить по территории Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей и не включать другие области или регионы Украины», — сказал он.

По словам эксперта, Россия заявит, что Курская область не будет частью режима прекращения огня и что украинские войска должны будут ее полностью покинуть. Он уточнил, что есть два вопроса — каким будет характер линии фронта, пока ведутся переговоры о прекращении огня и как будет выглядеть линия прекращения огня на момент ее согласования.

Он подчеркнул, что в продолжении боев, пока ведутся переговоры, нет ничего необычного, и он полагает, что так будет и в данном случае.

Ранее Грэм предложил контролировать перемирие без миротворцев. Он отметил, что контроль можно осуществлять за счет создания специальной трехсторонней военной комиссии с участием России, США и Украины.