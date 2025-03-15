Экс-помощник президента США предложил контролировать перемирие без миротворцев

Экс-помощник президента США Грэм: Контролировать перемирие можно без миротворцев

Контролировать перемирие на Украине можно без помощи миротворцев, а за счет создания специальной трехсторонней военной комиссии с участием России, США и Украины. Такой вариант предложил бывший помощник экс-президента США Джорджа Буша-младшего Томас Грэм в интервью РБК.

Эксперт не увидел необходимости в размещении миротворческого контингента «на земле» для обеспечения перемирия. По его словам, в зоне конфликта уже находятся вооруженные контингенты России и Украины. Вместо этого Грэм предложил использовать беспилотники и спутники для отслеживания ситуации.

«Необходимо создать военную комиссию, где можно было бы поднимать вопросы о потенциальных нарушениях перемирия и решать, кто несет за них ответственность, и, что еще важнее, как сделать так, чтобы такие инциденты не происходили в будущем, таким образом обеспечивая соблюдение перемирия и условий для переговоров», — подчеркнул бывший помощник экс-президента.

В ходе этого же интервью Грэм назвал по-настоящему необычным поворотом событий словесную перепалку американского и украинского лидеров Дональда Трампа и Владимира Зеленского, которая произошла в Белом Доме 28 февраля.