Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
05:25, 15 марта 2025Россия

Эксперт оценил стоимость оставленной ВСУ техники в Курской области в многомиллионную сумму

Михайлов: Брошенные танки Abrams в Курской области могут оцениваться в $120 млн
Сергей Грехов (Ночной линейный редактор)

Фото: Mykhaylo Palinchak / Globallookpress.com

Военная техника, которую оставили Вооруженные силы Украины (ВСУ) в Курской области, может оцениваться в многомиллионную сумму, заявил ТАСС руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов.

«Мы примерно представляем, что Abrams в среднем оцениваются на оружейных рынках по 12 миллионов долларов. Можно себе представить примерную стоимость, допустим, десятка этих машин — как минимум 120 миллионов долларов», — сказал он. Михайлов допустил, что какие-то из этих единиц техники могут быть освоены российскими специалистами, и «в каком-то смысле даже применяться в боевых действиях».

До этого главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко раскрыл судьбу брошенной на поле боя техники ВСУ. По его словам, она является законным военным трофеем. Эксперт добавил, что перед военными стоит задача эвакуировать технику противника с поля боя, чтобы потом передать ее в научно-исследовательские центры.

    Обсудить
    Последние новости

    Медведев резко ответил на требования Великобритании по перемирию на Украине. Чем угрожает России Европа?

    СДЭК изменил представление о доставке. Почему его выбирают миллионы?

    Реклама

    В переговорах по Украине увидели кризис доверия

    Зеленского призвали пойти на радикальный шаг

    Жительница Суджи расплакалась при виде горячего хлеба

    Российские военные продвинулись в районе Часова Яра

    В Белграде на акцию протеста вышло более 30 тысяч протестующих

    Немецких журналистов обвинили в умалчивании успехов России в Курской области

    Эксперт оценил стоимость оставленной ВСУ техники в Курской области в многомиллионную сумму

    Посольство прокомментировало экстрадицию россиянина Панева

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше