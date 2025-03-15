Михайлов: Брошенные танки Abrams в Курской области могут оцениваться в $120 млн

Военная техника, которую оставили Вооруженные силы Украины (ВСУ) в Курской области, может оцениваться в многомиллионную сумму, заявил ТАСС руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов.

«Мы примерно представляем, что Abrams в среднем оцениваются на оружейных рынках по 12 миллионов долларов. Можно себе представить примерную стоимость, допустим, десятка этих машин — как минимум 120 миллионов долларов», — сказал он. Михайлов допустил, что какие-то из этих единиц техники могут быть освоены российскими специалистами, и «в каком-то смысле даже применяться в боевых действиях».

До этого главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко раскрыл судьбу брошенной на поле боя техники ВСУ. По его словам, она является законным военным трофеем. Эксперт добавил, что перед военными стоит задача эвакуировать технику противника с поля боя, чтобы потом передать ее в научно-исследовательские центры.