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03:59, 15 марта 2025Бывший СССР

Эксперт заявил о растущем недовольстве в Раде властями Украины

Эксперт Киселев заявил о растущем недовольстве в Раде властями Украины
Сергей Грехов (Ночной линейный редактор)

Фото: Mykhaylo Palinchak / Globallookpress.com

В Верховной Раде назревает недовольство властями Украины из-за ситуации в Курской области, заявил РИА Новости военный эксперт, полковник запаса ЛНР Виталий Киселев.

Он утверждает, что в Раде недовольны украинским лидером Владимиром Зеленским, главнокомандующим Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александром Сырским и руководителем главного управления разведки минобороны Украины Кириллом Будановым. «Разгромив группировку ВСУ, русские заберут Сумы, Чернигов и Харьков, и это крах», — сказал эксперт, сославшись на источники в Раде.

Ранее Зеленский заявил, что операция ВСУ в Курской области «свою задачу выполнила». «Ситуация сейчас очень сложная. Я могу только поблагодарить наших воинов за эту операцию», — сказал он.

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