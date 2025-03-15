Эксперт Киселев заявил о растущем недовольстве в Раде властями Украины

В Верховной Раде назревает недовольство властями Украины из-за ситуации в Курской области, заявил РИА Новости военный эксперт, полковник запаса ЛНР Виталий Киселев.

Он утверждает, что в Раде недовольны украинским лидером Владимиром Зеленским, главнокомандующим Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александром Сырским и руководителем главного управления разведки минобороны Украины Кириллом Будановым. «Разгромив группировку ВСУ, русские заберут Сумы, Чернигов и Харьков, и это крах», — сказал эксперт, сославшись на источники в Раде.

Ранее Зеленский заявил, что операция ВСУ в Курской области «свою задачу выполнила». «Ситуация сейчас очень сложная. Я могу только поблагодарить наших воинов за эту операцию», — сказал он.