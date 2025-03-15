Франция и Британия потребовали от Кремля принять озвученные Зеленским условия перемирия

Париж и Лондон выдвинули Путину ультиматум принять перемирие на условиях Киева

Президент Франции Эммануэль Макрон и министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми потребовали от Кремля согласиться на условия перемирия, озвученные украинским лидером Владимиром Зеленским. Об этом пишет BBC News.

Макрон и Лэмми в двух отдельных заявлениях в ультимативном порядке потребовали от президента России Владимира Путина согласиться на условия Киева. Telegram-канал Win/Win отмечает, что от России уже начали требовать предоставление гуманитарного коридора для выхода солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) из Курской области. Параллельно с этим западные политики предостерегают российских военных от захода в Сумскую область.

По данным канала, советники по безопасности премьер-министра Великобритании Кира Стармера, канцлера Германии Олафа Шольца и президента Франции Эммануэля Макрона уже вылетели в США для обсуждения будущего Украины. Остается неизвестным, какую позицию выберут США — поддержать ультиматум Европы или призвать европейцев не вмешиваться в переговоры.

Ранее экс-помощник бывшего президента США Джорджа Буша Томас Грэм назвал возможную линию перемирия на Украине. «Я абсолютно уверен, что позиция Украины будет заключаться в том, что эта линия должна проходить по территории Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей и не включать другие области или регионы Украины», — сказал он.