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15:24, 15 марта 2025Мир

Генсек МАГАТЭ заявил о возможности стать преемником Гутерреша на посту генсека ООН

Генсек МАГАТЭ Гросси сообщил, что рассматривает вероятность стать генсеком ООН
Антонина Черташ
Антонина Черташ
Рафаэль Гросси

Рафаэль Гросси . Фото: Elisabeth Mandl / Reuters

Генеральный секретарь МАГАТЭ Рафаэль Гросси не исключил, что может стать преемником главы ООН Антониу Гутерриша на посту генерального секретаря ООН. Об этом сообщает издание Infobae.

В ходе интервью Гросси признал, что рассматривает вероятность занять пост генсека ООН после Гутерриша. Как отмечает портал, Гросси уже неоднократно называли его возможным преемником. Однако официально должность генсеку МАГАТЭ еще не предложили. «Процесс еще не начался», — сказал он.

Ранее Гросси назвал нарушением табу слова президента Франции Эммануэля Макрона о ядерном оружии. Это произошло после того, как Макрон в своем обращении к нации заявил, что Франция начнет переговоры со своими европейскими союзниками о расширении своего ядерного зонтика над континентом.

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