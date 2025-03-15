Госсекретарь США ушел от ответа на вопрос о доверии Путину

Госсекретарь США Рубио назвал вопрос о доверии Путину неуместным

Госсекретарь США Марко Рубио назвал «неуместным» вопрос о доверии президенту России Владимиру Путину. Об этом он заявил на пресс-конференции.

«Я думаю, это неуместный вопрос. Во внешней политике главное не доверие, а действия. Важно, что вы делаете», — сказал он.

По его словам, в нынешней ситуации нельзя «просто говорить» о желании достичь мира — нужно прилагать усилия для прекращения огня. Это, добавил Рубио, относится к обеим сторонам конфликта на Украине.

Ранее Рубио рассказал, что Вашингтон не поддерживает идею введения новых санкций в отношении России. По его словам, Европа, напротив, желает ввести санкции против Москвы, и Вашингтон «не может это контролировать».