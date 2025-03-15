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08:20, 15 марта 2025Россия

Губернатор Волгоградской области раскрыл подробности атаки беспилотников на регион

Губернатор Волгоградской области Бочаров: Пострадавших при атаке БПЛА нет
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Pixabay

Глава Волгоградской области Андрей Бочаров раскрыл подробности атаки беспилотников на регион в ночь на 15 марта. По его словам, пострадавших и повреждений объектов нет.

Силы противовоздушной обороны отразили атаку на территории Котовского, Городищенского, Калачевского районов и в южной части Волгограда, уточнил губернатор.

Бочаров добавил, что в большая часть дронов была перехвачена и нейтрализована. Из-за падения обломков в Красноармейском районе загорелся камыш, однако его быстро потушили.

Ранее в Минобороны сообщили, что за ночь над территорией России было сбито 126 беспилотников, из них 64 — над Волгоградской областью.

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