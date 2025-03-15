Глава Чечни Кадыров показал найденных в погребе в Курской области солдат ВСУ

Глава Чечни Рамзан Кадыров показал «вытянувших счастливый билет» пленных солдат Вооруженной силы Украины (ВСУ). Соответствующий пост появился в его Telegram-канале.

Кадыров рассказал, что бойцы отряда «Тимсо» спецназа «Ахмат» нашли в погребе населенного пункта Черкасское Поречное Курской области двоих украинских военнослужащих. При этом он уточнил, что их сослуживцы, увидев приближение российской армии, решили убежать, но вскоре были задержаны связистами.

По словам Кадырова, пленники ВСУ сообщили, что обучение перед отправкой в зону боевых действий у них было символическим. «Сейчас их жизни ничего не угрожает. Им повезло вытянуть счастливый билет», — отметил он.

Ранее сообщалось, что Кадыров опубликовал кадры уничтожения живой силы ВСУ на краснолиманском направлении.

