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07:56, 15 марта 2025Бывший СССР

Командиру бригады ВСУ утвердили пожизненный срок

Военный суд утвердил заочный пожизненный срок командиру бригады ВСУ Ярошевичу
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Unsplash

Апелляционный военный суд утвердил заочный пожизненный срок командиру ракетной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) Федору Ярошевичу, который отдавал приказы о нанесении ударов по территории Белгородской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы суда.

«Судебный акт оставлен без изменения», — сообщается в материалах дела.

Ярошевич обвинялся по статье о теракте. По версии следствия, в 2022 году он отдавал приказы о нанесении ударов ракетами «Точка-У» по территории Белгородской области, в результате чего пострадала инфраструктура и местные жители.

Ущерб от его действий оценили более чем в миллиард рублей. Дело поступило в суд для рассмотрения по существу в конце сентября 2024 года.

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