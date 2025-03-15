Командиру бригады ВСУ утвердили пожизненный срок

Военный суд утвердил заочный пожизненный срок командиру бригады ВСУ Ярошевичу

Апелляционный военный суд утвердил заочный пожизненный срок командиру ракетной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) Федору Ярошевичу, который отдавал приказы о нанесении ударов по территории Белгородской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы суда.

«Судебный акт оставлен без изменения», — сообщается в материалах дела.

Ярошевич обвинялся по статье о теракте. По версии следствия, в 2022 году он отдавал приказы о нанесении ударов ракетами «Точка-У» по территории Белгородской области, в результате чего пострадала инфраструктура и местные жители.

Ущерб от его действий оценили более чем в миллиард рублей. Дело поступило в суд для рассмотрения по существу в конце сентября 2024 года.

