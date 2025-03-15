Макрон допустил отправку дополнительных истребителей Mirage ВСУ

Макрон допустил отправку истребителей Mirage 2000 Украине из третьих стран

Президент Франции Эммануэль Макрон не исключает отправку дополнительных истребителей Mirage 2000 Вооруженным силам Украины (ВСУ). Об этом сообщает газета La Parisien.

Уточняется, что французский лидер допускает поставки истребителей, в том числе из «третьих стран, которые их используют».

Ранее во Франции пообещали Украине военную помощь на 195 миллионов евро за счет активов России. В частности, за счет этих средств Париж сможет осуществить поставку ВСУ 155-мм снарядов и планирующих бомб AASM, которыми оснащены истребители Mirage-2000.

7 марта в Генштабе ВСУ сообщили, что Военно-воздушные силы (ВВС) страны впервые применили французские истребители Mirage при отражении ударов по энергетической инфраструктуре. Генштаб напомнил, что Украина получила их за месяц до этого случая.