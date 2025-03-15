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22:49, 15 марта 2025Мир

Макрон допустил отправку дополнительных истребителей Mirage ВСУ

Макрон допустил отправку истребителей Mirage 2000 Украине из третьих стран
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Benoit Tessier / Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон не исключает отправку дополнительных истребителей Mirage 2000 Вооруженным силам Украины (ВСУ). Об этом сообщает газета La Parisien.

Уточняется, что французский лидер допускает поставки истребителей, в том числе из «третьих стран, которые их используют».

Ранее во Франции пообещали Украине военную помощь на 195 миллионов евро за счет активов России. В частности, за счет этих средств Париж сможет осуществить поставку ВСУ 155-мм снарядов и планирующих бомб AASM, которыми оснащены истребители Mirage-2000.

7 марта в Генштабе ВСУ сообщили, что Военно-воздушные силы (ВВС) страны впервые применили французские истребители Mirage при отражении ударов по энергетической инфраструктуре. Генштаб напомнил, что Украина получила их за месяц до этого случая.

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