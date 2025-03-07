На Украине заявили о первом применении французских истребителей Mirage

Генштаб ВС Украины: ВВС впервые применили французские истребители Mirage

Военно-воздушные силы (ВВС) Украины впервые применили французские истребители Mirage при отражении ударов по энергетической инфраструктуре. Об этом заявили в Генштабе Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Так в ведомстве прокомментировали сегодняшние утренние удары. «Также привлекалась и истребительная авиация, в том числе самолеты F-16 (производства США — прим. «Ленты.ру») и Mirage-2000», — заявили в украинском Генштабе.

В военном ведомстве Украины также отметили, что это первый случай применения Mirage в боевых условиях. Генштаб напомнил, что Украина получила их за месяц до этого случая.

Утром 7 марта Российские войска нанесли удар по энергетической инфраструктуре Украины. Воздушная тревога была объявлена по всей стране. В частности, сообщается об ударе по газохранилищу в Тернополе.