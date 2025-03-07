Россия ударила крылатыми ракетами по Украине. Что известно об атаке?

Минэнерго Украины сообщило о масштабных ударах ВС РФ по энергообъектам

Российские войска ранним утром 7 марта нанесли удар по энергетической инфраструктуре Украины. По всей стране была объявлена воздушная тревога, первыми ее услышали жители Харьковской, Сумской и Днепропетровской областей. Позднее и под Киевом прогремели взрывы.

Сообщалось, что удар нанесли Воздушно-космические силы РФ и флот. По имеющимся данным, с кораблей ВМФ запустили крылатые ракеты «Калибр». В свою очередь, стратегические ракетоносцы Ту-95, предположительно, ударили ракетами Х-101 (одну из них заметили над Харьковской областью). Кроме того, были замечены и беспилотники «Герань».

Удары зафиксировали во многих регионах, в Тернополе загорелось газохранилище

Сообщается, что в Одессе беспилотники ударили, вероятно, по электроподстанциям. Ракеты «Калибр» же ударили по целям в Ивано-Франковской и Хмельницкой областях, а также в Тернополе, где после этого загорелось газохранилище. Очевидцы публикуют кадры огненного зарева на ночном небе и подтверждают, что был поражен стратегически важный объект. Затем там сообщили об отключениях газа.

Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости

Военный блогер Кирилл Федоров подтвердил, что «десять больших белых самолетов и Черноморский флот совершили пуски». Кроме того, удары зафиксировали в Харьковской и Полтавской областях, а также в Миргороде, где расположена авиабаза Воздушных сил Украины.

Утверждается, что всего было запущено около 35 ракет.

Министр энергетики подтвердил массированный ракетный удар

Министр энергетики Украины Герман Галущенко подтвердил, что энергетическая и газовая инфраструктура в разных регионах Украины попала под массированный ракетный удар и обстрел беспилотниками.

«По возможности спасатели и энергетики работают над устранением последствий. Принимаются все необходимые меры для стабилизации энерго- и газоснабжения. Ситуация в энергетической системе может измениться», — сообщил он.

Компания «Нафтогаз» добавила, что повреждены производственные мощности, обеспечивающие добычу газа. На их объектах обошлось без пострадавших. Руководитель группы «Нафтогаз» Роман Чумак добавил, что ими идет ликвидация последствий обстрела и принимаются меры для возобновления работы мощностей.

Губернатор Тернопольской области Вячеслав Негода заявил, что атака затронула «критически важный промышленный объект», и сообщил о возможных ограничениях поставок газа. Глава Черниговской области Вячеслав Чаус указал, что в результате атаки повреждено одно из производственных предприятий.