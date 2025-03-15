Медбрат захотел отдохнуть и сделал 43 пациентами смертельно опасные инъекции

Bild: В Германии медбрат убил девять пациентов ради спокойной смены

В Германии предъявили обвинения медбрату, который сделал смертельные инъекции девяти пациентам. Об этом сообщает издание Bild.

44-летнего мужчину, чье имя не называется, арестовали в 2024 году по обвинению в 11 случаях покушения на жизнь пациентов. Однако по ходу расследования появлялось все больше жертв. Следователям даже пришлось эксгумировать четыре тела, чтобы убедиться в насильственных причинах смерти. В середине февраля прокуратура города Аахен выдвинула новые обвинения. Согласно данным следствия, всего жертвами мужчины стали 43 человека, девять из них не выжили.

Причиной опасных инъекций, согласно данным суда, было желание мужчины спокойной смены и отдохнуть. Он хотел, чтобы ночью пациенты не беспокоили его. Арестовать медбрата удалось благодаря внимательности медперсонала: коллеги заметили подозрительные действия мужчины и сообщили об этом полиции.

В последнее время медбрат работал в хосписе в городе Вюрзелен (федеральная земля Северный Рейн — Вестфалия). Однако до этого ухаживал и за пациентами без терминальных диагнозов. Среди его жертв были и те, кто уже поправился и был готов к выписке. Некоторые из выживших после его инъекций столкнулись с осложнениями из-за передозировки опасными препаратами.

Выдвинутые к настоящему моменту обвинения охватывают период с декабря 2023-го по май 2024 года. Расследование продолжается.

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