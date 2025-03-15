Меркель призвала не игнорировать интересы России

Меркель: Дискуссия об интересах России должна иметь место

Экс-канцлер Германии Ангела Меркель в интервью газете Berliner Zeitung призвала не игнорировать интересы России.

«Дискуссия об интересах России должна иметь место», — подчеркнула политик. Она напомнила, что Запад перестал обсуждать точку зрения президента РФ на расширение НАТО на восток, и это нехорошо.

Меркель считает, что дипломатические инициативы необходимо планировать заранее, чтобы воспользоваться ими в нужный момент.

Экс-канцлер также отвергла критику собственных решений в период занятия должности в 2005-2021 годах, в частности по проекту «Северный поток». Она отметила, что для понимания необходимо погрузиться в тот временной период.

По мнению Меркель, не следует считать неправильным принятое решение, если сейчас возникает иная точка зрения.

Ранее бывший канцлер ФРГ прокомментировала решение продолжать покупку газа из России после 2014 года и назвала его правильным. «Я бы сказала, что я сделала то, что было возможно для меня в то время», — отметила она.

