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18:25, 15 марта 2025Мир

Меркель прокомментировала перепалку Трампа и Зеленского

Меркель заявила, что предпочла бы не видеть перепалку Трампа и Зеленского
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Fabrizio Bensch / Reuters

Бывший канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что предпочла бы не видеть «угнетающую» перепалку президента США Дональда Трампа и украинского лидера Владимира Зеленского, которая произошла в Белом доме 28 февраля. Об этом она рассказала в интервью немецкой газете Berliner Zeitung.

«Я не хочу это все комментировать. Я скажу только, что предпочла бы не видеть этой встречи, особенно если учесть, что ее видели по всей России, в том числе и президент [России Владимир] Путин», — прокомментировала она.

Экс-канцлер назвала встречу очень угнетающей. Политик не уточнила, повлияло ли на исход встречи решение украинского лидера вести переговоры на английском, однако отметила, что будучи канцлером всегда общалась с зарубежными коллегами на родном языке через переводчика, хотя говорит по-английски.

Ранее Меркель говорила об отсутствии у Зеленского права принимать решения без союзников. По ее мнению, Евросоюз тоже рискует ради Киева.

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