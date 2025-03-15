Меркель заявила об отсутствии у Зеленского права принимать решения без союзников

Меркель: Зеленский не может принимать решения по Украине без союзников

Украинский лидер Владимир Зеленский не может принимать решения в вопросе урегулирования конфликта на Украине без союзников. Такое мнение высказала бывший канцлер Германии Ангела Меркель в интервью немецкой газете Berliner Zeitung.

«Когда наступит час дипломатии, решать должен не Зеленский единолично, а Украина вместе со своими сторонниками», — сказала она.

По словам бывшей главы немецкого парламента, Европейский союз (ЕС) тоже рискует ради Киева.

Ранее Меркель призвала не игнорировать интересы России. Она напомнила, что Запад перестал принимать во внимание точку зрения президента России Владимира Путина по расширению НАТО на восток, но это не принесло положительных результатов.