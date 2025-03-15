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19:38, 15 марта 2025Мир

Меркель рассказала о восхищении Трампа Россией

Меркель заявила, что Россия вызывает восхищение у Трампа
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Craig Hudson / Reuters

Россия — сильная ядерная держава, которая вызывает определенное восхищение у президента США Дональда Трампа. Об этом бывший канцлер Германии Ангела Меркель заявила в интервью Berliner Zeitung.

«Россия — огромная страна с большим количеством полезных ископаемых, мощная ядерная держава», — рассказала она.

По мнению политика, именно поэтому Россия вызывает восхищение «у кого-то вроде» Трампа, однако это не значит, что он хочет оказать Москве какую-либо услугу, посколько его интересуют прежде всего его собственные интересы.

Ранее Меркель заявила, что предпочла бы не видеть перепалку Трампа и украинского лидера Владимира Зеленского. Она назвала ее очень угнетающей.

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