Меркель рассказала о восхищении Трампа Россией

Меркель заявила, что Россия вызывает восхищение у Трампа

Россия — сильная ядерная держава, которая вызывает определенное восхищение у президента США Дональда Трампа. Об этом бывший канцлер Германии Ангела Меркель заявила в интервью Berliner Zeitung.

«Россия — огромная страна с большим количеством полезных ископаемых, мощная ядерная держава», — рассказала она.

По мнению политика, именно поэтому Россия вызывает восхищение «у кого-то вроде» Трампа, однако это не значит, что он хочет оказать Москве какую-либо услугу, посколько его интересуют прежде всего его собственные интересы.

Ранее Меркель заявила, что предпочла бы не видеть перепалку Трампа и украинского лидера Владимира Зеленского. Она назвала ее очень угнетающей.