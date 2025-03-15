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13:21, 15 марта 2025Россия

ВКС России сбили украинский самолет МиГ-29

Минобороны России: ВКС РФ в воздушном бою сбили самолет МиГ-29 ВС Украины
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Валентин Капустин / РИА Новости

Воздушно-космические силы (ВКС) России в воздушном бою сбили самолет МиГ-29 Воздушных сил (ВС) Украины. Об этом журналистам сообщило Минобороны России.

«Средствами противовоздушной обороны сбиты семь управляемых авиационных бомб JDAM и три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США», — говорится в сообщении.

Также в российском оборонном ведомстве также отметили, что российские военные сбили 170 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Уточняется, что 141 из них — вне зоны специальной военной операции.

Ранее Российская армия освободила Рубанщину и Заолешенку в Курской области. Населенные пункты взяли военные подразделений группировки войск «Север».

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