Минобороны России: ВКС РФ в воздушном бою сбили самолет МиГ-29 ВС Украины

Воздушно-космические силы (ВКС) России в воздушном бою сбили самолет МиГ-29 Воздушных сил (ВС) Украины. Об этом журналистам сообщило Минобороны России.

«Средствами противовоздушной обороны сбиты семь управляемых авиационных бомб JDAM и три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США», — говорится в сообщении.

Также в российском оборонном ведомстве также отметили, что российские военные сбили 170 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Уточняется, что 141 из них — вне зоны специальной военной операции.

Ранее Российская армия освободила Рубанщину и Заолешенку в Курской области. Населенные пункты взяли военные подразделений группировки войск «Север».